Dagtip: Het beste van het International Documentary Film Festival Amsterdam

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat The Best of IDFA on Tour

Waar Springhaver, Springweg 50

Hoe laat 10:30 – ±16:00 uur

Prijs €27,50

Vandaag heb je de kans om de beste films van het IDFA terug te zien. Het filmfestival was van 18 t/m 29 november en daar gingen toen meer dan honderd documentaires in première. Een selectie van de favoriete en prijswinnende films worden vandaag vertoond. Vier om precies te zijn, waaronder een die zelfs is genomineerd voor een Oscar. De documentaires draaien achter elkaar door, maar wees gerust: er is gewoon tijd om tussendoor even te lunchen. Het is trouwens niet mogelijk om per film een kaartje te kopen: je koopt een kaartje voor het hele programma.