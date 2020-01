Dagtip: Het lief en leed van netwerken bij ‘OPEN’ in De Helling

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat OPEN – Club NML ‘Het lied en leed dat netwerken en borrelen heet’

Waar Café van De Helling, Helling 7

Hoe laat 20:00 – 23:00 uur

Prijs Gratis

OPEN is iedere woensdag in het café van De Helling. Elke keer is er wat anders te zien: van muziek en kunst tot film. Je kunt gratis binnenwandelen en genieten van een uiteenlopend programma. Dit keer is dat Club No Man’s Land, een evenement van De Coöperatie. De avond staat in het teken van netwerken in de muziekindustrie. Een panel van muziekprofessionals bespreekt de ongeschreven regels van netwerken en borrelen tegelijk. Met wat voor verhaal stap je bijvoorbeeld op iemand af? En hoe kom je aan iemands mail en/of nummer en zorg je ervoor dat er daadwerkelijk een afspraak uit komt?