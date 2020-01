Dagtip: Het UGlobe Café over de wereldwijde protestgolf

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat UGlobe Café #6: Op De Barricades! – Over de wereldwijde protestgolf

Waar TivoliVredenburg, Rabo Open Stage

Hoe laat 20:00 – 21:30 uur (zaal open 19:30 uur)

Prijs Gratis

Honderdduizenden inwoners van Hongkong hebben de afgelopen maanden geprotesteerd voor meer vrijheid en democratie. Ook in Rusland komen er meer protesten op gang tegen Poetin. En dat zijn slechts twee voorbeelden. Over heel de wereld gaan mensen ‘de barricades op’. Maar waarom eigenlijk? En hoe reageren de demonstranten op de maatregelen die door hun overheden worden genomen? Kan je de situaties in Rusland en China met elkaar vergeleken? Of misschien juist met andere landen. Het UGlobe Café gaat vanavond met drie experts op zoek naar antwoorden.