Dagtip: Historisch Café over Uterechs praoten

Wat Historisch Café: Uterechs praoten – door Oud Utrecht

Waar Bartholomeus Gasthuist, Lange Smeestraat 40

Hoe laat 17:00 – 18:00 uur

Prijs Gratis

Iedere tweede vrijdag van de maand organiseert Oud Utrecht een Historisch Café over een Utrechts onderwerp. Voor leden van de vereniging, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Vanavond legt journalist Ton van den Berg uit hoe het zit met het dialect ‘Stad-Utrechts’. Waar komt het vandaan en wie spreekt/sprak het? Een vollekstoal waar vroeger niet iedereen misschien even trots op was, maar onder meer door cabaretiers als Tineke Schouten en Herman Berkien weer populair is gemaakt.