Dagtip: Interactieve lezing over balans tussen rust en altijd bereikbaar zijn

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Laad me, met rust – door Stine Jensen en iederal

Waar Social Impact Factory Utrecht, Vredenburg 40

Hoe laat 20:00 – 22:00 uur

Prijs €12,50

Je kent het wel: druk, druk, druk. Iedereen is druk tegenwoordig. Stress en vermoeidheid worden steeds ‘gewoner’. De burn-out van filosoof, schrijver en programmamaker Stine Jensen heeft ervoor gezorgd dat ze haar leven omgooide. Ze ging op zoek naar een zinvol leven. Vanavond neemt ze je mee op een zoektocht: waarom willen we bijvoorbeeld rust, maar willen we ook altijd bereikbaar zijn? Hoe zorg je dan voor die rust? En een goede balans tussen rust en bereikbaarheid? Samen met de andere deelnemers kan je al jouw vragen over dit onderwerp bedenken en meteen stellen aan Stine Jensen.