Dagtip: Kennismaken met Arabisch in De Voorkamer

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Arabisch Taalcafé

Waar De Voorkamer, Kanaalstraat 225

Hoe laat 19:00 – 21:00 uur

Prijs Gratis

Nieuwsgierig naar de Arabische taal? Bij het Taalcafé in De Voorkamer kan je daar vanavond kennis mee maken en mee oefenen. Ook als je al wat ervaring met de taal hebt, ben je welkom. De avond is namelijk voor alle niveaus. Zo kunnen mensen met verschillende culturele achtergronden elkaar ontmoeten en spreken. Wil je juist oefenen met Nederlands, of iemand anders die nog Nederlands aan het leren is helpen? Elke dinsdagavond organiseert De Voorkamer ook het Nederlandse Taalcafé.