Dagtip: Klassiek Valentijnsconcert met muziek van Beethoven en lezing

Wat Van Swieten Society – Beethovens Valentijn

Waar TivoliVredenburg, Hertz

Hoe laat 19:15 – 21:50 uur (zaal open 18:45 uur)

Prijs Vanaf €23,00 (o.a. U-Pas, t/m 18 jaar €18,80)

Valentijnsdag was natuurlijk afgelopen vrijdag, maar vanavond kan je het evengoed nog vieren: met een avond vol klassieke muziek. Met onder meer An die ferne Geliebte: het eerste liederencyclus uit het tijdperk van de Romantiek. Ludwig van Beethoven componeerde het in 1816. Ook een strijk- en pianokwartet zullen vanavond te horen zijn. Voor het concert is er een lezing van Walter Heijder waarin hij een nieuw licht werpt op de persoonlijkheid van Beethoven, 250 jaar nadat hij werd geboren.