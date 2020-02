Dagtip: Lasergamen en acht uur lang trance en disco in het Filmcafé

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Lasergames & Trance Club Zaal

Waar Filmcafé, CAB-Rondom 90A

Hoe laat 20:00 – 04:30 uur

Prijs 1 uur lasergamen €10,00 – Trance party €6,00

Zin in een potje lasergamen en daarna door met feesten? Dat kan: begin je vrijdagavond met een uur lasergamen in het Filmcafé en daarna door met een trance party in de clubzaal. Er zijn lasers, obstakels, gave visuals en donkere mysterieuze ruimtes. En door de nieuwe geluidsinstallatie klinkt er opzwepende trance, maar ook disco tunes. Verder zijn de biertanks natuurlijk goed gevuld.