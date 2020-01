Dagtip: Live blues en indie-folk bij ZIMIHC sessies in Wittevrouwen

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat ZIMIHC sessies: Francis & Bacon en Buddy & The Maestro

Waar ZIMIHC theater Wittevrouwen, Bouwstraat 55

Hoe laat 20:00 – 23:00 uur

Prijs Gratis

Tussen oktober en mei kan je elke tweede donderdag van de maand genieten van livemuziek. In de foyer krijgen ambitieuze artiesten de kans om eigen werk te laten horen in een intieme en informele sfeer. Van bands en spoken-word-artiesten tot muzikale experimenten, het komt allemaal voorbij. Vanavond treedt het Utrechtse indie-folk duo Francis & Bacon op. Net zoals bluesmuzikant Buddy & the Maestro op zijn akoestische gitaar, onder begeleiding van Tim Barrie op de piano.