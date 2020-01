Dagtip: Live klassieke muziek in het Muzieklokaal

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Arben Ramadani en Maciej Domaradzki

Waar Het Muzieklokaal, Bemuurde Weerd Oostzijde 13

Hoe laat 16:00 uur

Prijs Gratis

In het Muzieklokaal staat klassieke muziek centraal. Elke donderdag- en zondagmiddag kan je er genieten van live optredens van musici. Vandaag zijn dat Arben Ramadani en Maciej Domaradzki. Arben is geboren in Kosova en met behulp van het UAF is hij afgestudeerd voor pianojazz. In zijn muziek is de invloed van Albanese volksmuziek terug te horen. Maciej Domaradzki is contrabassist en speelde al in een aantal jazz-, tango-, wereldmuziek- en popgroepen. Daarnaast is hij lid van Het Zeeuws Orkest. Nestel je vanmiddag in een van de stoelen of op de bank en alvast veel luisterplezier.