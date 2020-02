Dagtip: Livemuziek op de cello, klarinet en viool in Het Muzieklokaal

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Het Phoenix Ensemble

Waar Het Muzieklokaal, Bemuurde Weerd Oostzijde 13

Hoe laat 16:00 uur

Prijs Gratis

Klassieke muziek is waar het bij Het Muzieklokaal om draait. Niet alleen hoor je er door de speakers klassieke muziek, ook zijn er elke donderdag- en zondagmiddag live optredens. Vandaag zijn dat drie musici van Het Phoenix Ensemble: Letizia Elsa Maula, Sylvia Cempini en Sharipa Tussupbekova. Werken van Mozart, Bacri en Scarlatti zullen voorbijkomen. Kom op tijd, nestel je in een van de stoelen of op de bank en geniet onder het genot van een hapje en een drankje van een muzikale middag.