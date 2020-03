Dagtip: Meepraten over Utrechtse journalistiek bij eerste Mediacafé

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Het Utrechts Mediacafé

Waar TivoliVredenburg – Rabo Open Stage

Hoe laat 18:00 – 19:30 uur

Prijs Gratis

Een mooie gelegenheid voor mediapartners, betrokkenen en andere geïnteresseerden om hun kennis, ervaringen en mening te delen over de media in Utrecht. En om natuurlijk al hun vragen te kunnen stellen. Tijdens de eerste editie van het Utrechts Mediacafé komen vragen voorbij als: hoe gaat het met de Utrechtse media en wat bereiken ze? Te gast zijn De Dakhaas, het onafhankelijke tijdschrift over de stad. Ook Yuri Veerman is erbij: kunstenaar, ontwerper en docent Graphic Design op de HKU. Patrick van der Hijden presenteert de avond.