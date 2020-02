Dagtip: Meezingen bij de Parnassos Karaoke Night

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Parnassos Karaoke Night

Waar Bar van Parnassos, Kruisstraat 201

Hoe laat 20:30 – 23:00 uur

Prijs Gratis

Smeer je stem maar vast en kom vanavond lekker zingen in het Parnassos Cultuurcentrum. Meeblèren met de hits van nu, vroeger of een van jouw guilty pleasures. Pak je het podium voor een solo-optreden of toch liever samen met je vrienden, het kan en mag allemaal. In de vernieuwde Parnassos bar zijn er genoeg hapjes, drankjes en liedjes om er een mooie avond van de maken. Studentenvrouwenkoor Medusa verzorgt de presentatie van de avond.