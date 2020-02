Dagtip: Movies that Matter ‘Camille’ in Louis Hartlooper

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Movies that Matter: Camille

Waar Louis Hartlooper Complex

Hoe laat 19:00 uur

Prijs €10,00

Elke maand brengt Movies that Matter On Tour een festivalfavoriet naar 17 filmtheaters, ook naar het Louis Hartlooper Complex. Nestel je vanavond in een van de stoelen en geniet dit keer van de Franse biopic Camille. Een biografische film over het leven van de jonge, ambitieuze journalist Camille Lepage in de Centraal Afrikaanse Republiek. Zij kwam daar zonder opdrachtgever aan en geloofde dat zij een verschil kon maken in een uitzichtloos conflict. Ze kwam terecht in het hart van de oorlog en zag hoe een strijd als deze het slechtste in mensen naar boven haalt. In de film zijn foto’s te zien die zij zelf maakte.