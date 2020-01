Dagtip: Musical naar het boek ‘Pijnstillers’ van Carry Slee

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Pijnstillers (12+) – door Homemade Productions

Waar Stadsschouwburg Utrecht

Hoe laat 20:00 – 21:45 uur

Prijs €21,50 (t/m 18 jaar €10,00)

Carry Slee is een van de meest succesvolle jeugdboekenschrijvers van Nederland. Misschien heb je vroeger al haar boeken wel gelezen, of lees je ze nu. Pijnstillers is één van haar bestsellers. Naast het boek en een film is het verhaal nu ook als musical te zien. Casper is de hoofdpersoon van het verhaal. Hij heeft zijn vader nooit gekend en is door zijn moeder opgevoed. Zijn moeder krijgt kanker en heeft niet lang meer te leven. De laatste maanden van haar leven moeten een feestje zijn en daar zal Casper alles aan doen.