Dagtip: Musicalgroep Utrecht speelt ‘Urinetown’ in Theater Kikker

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Urinetown

Waar Theater Kikker, Ganzenmarkt 14

Hoe laat 14:00 en 20:00 uur (bij beide voorstellingen is een gebarentolk aanwezig)

Prijs Vanaf €19,49

Musicalgroep Utrecht bestaat sinds 2008 en maakt nieuwe voorstellingen of bewerkt bestaande theaterstukken. Vandaag spelen ze het theaterstuk Urinetown. Een bijzonder verhaal over een stadje waar weinig water is, privétoiletten verboden en een boosaardig wc-bedrijf de macht heeft. Een voorstelling over hebzucht, corruptie, liefde en revolutie. En vol met humor en verwijzingen naar musicals zoals Les Misérables en West Side Story. Urinetown speelde ruim drie jaar succesvol op Broadway.