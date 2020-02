Dagtip: Nederlands Film Festival komt langs in De Voorkamer

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat NFF in De Voorkamer i.s.m. Nederlands Film Festival

Waar De Voorkamer, Kanaalstraat 225

Hoe laat 19:30 – 22:00 uur (deuren open 19:00 uur)

Prijs Gratis

Iedere twee maanden kan je in De Voorkamer films komen kijken, uitgezocht door het NFF. De makers van de films zijn er ook bij, zodat ze al jullie vragen kunnen beantwoorden. Vanavond is de achtste editie en die staat ik het teken van de kruising tussen de eigen identiteit, familierelaties en cultureel erfgoed. De films die vanavond worden gedraaid: Maar je achternaam is toch Marokkaans? en De waarheid over mijn vader. Allebei over persoonlijke verhalen van de regisseurs. De films hebben Engelse ondertiteling.