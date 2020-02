Dagtip: Nieuwe ontmoetingen voor jongeren bij het Vriendschapsproject

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Jongerendialoog: elkaar ontmoeten – door Utrecht in Dialoog

Waar De Kargadoor, Oudegracht 36

Hoe laat 19:00 – 22:00 uur

Prijs Gratis

De ideale wereld van social media kunnen een beeld scheppen dat te mooi is om waar te zijn. Als jongere kan je het gevoel hebben dat je daaraan mee moet doen, anders hoor je er niet meer bij. Voel jij je daarom, of om een andere reden, soms eenzaam en lijkt het je leuk om nieuwe mensen te ontmoeten? Om nieuwe vrienden te maken, of misschien gewoon alleen voor een goed gesprek. Bij deze Jongerendialoog met het Vriendschapsproject kan je andere jongeren ontmoeten en ervaringen delen met elkaar.