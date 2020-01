Dagtip: Nieuwjaarsdag bij het Wintercircus Utrecht bij de Jaarbeurs

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Wintercircus Utrecht

Waar Jaarbeurs Utrecht, theatertent op de parkeerplaats (P2)

Hoe laat 14:00 uur

Prijs Vanaf €20,50 (kids vanaf €16,50 – t/m 3 jaar gratis)

Wie weet ben je alweer bijgekomen van de nieuwsjaarnacht, of niet helemaal niet, en wil je even de deur uit. Dat kan: het Wintercircus Utrecht geeft vanmiddag een voorstelling voor de hele familie. Na twee jaar in het circus weer teruggekomen naar de Jaarbeurs. Op de parkeerplaats staat de grote tent waarin artiesten uit alle delen van de wereld hun kunsten vertonen. Van rondscheurende motoren, tot koordansen, acrobatiek en comedy voor alle leeftijden. Een fijn uitje voor op deze brakke woensdag.