Dagtip: Nieuwjaarsfeestje met bubbels en photobooth in Back&Fourth

Wat Turbulent #4 (24+ – legitimatie verplicht)

Waar Back&Fourth, Loeff Berchmakerstraat 4

Hoe laat 01:00 – 06:00 uur

Prijs €20,00 (incl. bubbels) – kaarten online verkrijgbaar

Veel oud en nieuw-feestjes in de stad zijn al een tijdje uitverkocht, maar voor die in de Back&Fourth zijn nog kaartjes te krijgen. DJ Bono staat klaar om heel de nacht door plaatjes voor je te draaien. Ook staat er een special guest op het programma en is er een photobooth om samen met je vrienden deze nieuwjaarsnacht vast te leggen.