Dagtip: Open mic met Eric Kerns in ‘t Oude Pothuys

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Monday Open Mic – Eric Kerns

Waar ‘t Oude Pothuys, Oudegracht 279

Hoe laat 21:30 uur

Prijs Gratis

In de sfeervolle werfkelder van ‘t Oude Pothuys treedt vanavond de Amerikaanse singer-songwriter Eric Kerns op. Op zijn gitaar speelt hij onder meer mooie ballads, maar ook genoeg groovy liedjes. Zijn stijl varieert van pop, tot folk en roots en alternatieve rock. Kerns laat zich inspireren door bands zoals Little Feat en The Grateful Dead. Schuif na het eten dus lekker aan en geniet van een avond vol livemuziek bij deze open mic.