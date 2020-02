Dagtip: Première theaterconcert debuutalbum Eva van Manen

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Politie & Liefde – Eva van Manen

Waar Stadsschouwburg Utrecht

Hoe laat 20:30 – 21:45 uur

Prijs €17,00 (t/m 18 jaar €10,00)

Eva van Manen (30) is zangeres, theatermaker en schrijft liedjes. Ze maakt dingen die niet-vanzelfsprekend zijn vanzelfsprekend en omgekeerd. Politiek & Liefde is haar debuutalbum met daarop verschillende stijlen, zoals onder meer rap, gitaarpop en elektronica. In verhalende liedjes neemt ze je mee en onderzoekt wat politiek en liefde met elkaar te maken hebben. Dat doet Van Manen met behulp van synthesizers, percussie, drums, nummers met veel lekkere beats of juist rustige en zachte poëzie.