Dagtip: Pubquiz bij Camping Ganspoort

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Pubquiz – i.s.m. Upbeatles

Waar Camping Ganspoort, Helling 87

Hoe laat 20:00 – 23:00 uur

Prijs €4,00 p.p.

Vanaf januari wordt er twee keer per maand een pubquiz gespeeld bij Camping Ganspoort. De quizmaster van Upbeatles komt iedere tweede en laatste dinsdag van de maand langs om jullie algemene kennis te testen. Samen met jouw team (max. 6 personen) beantwoorden je allerlei vragen over onder meer entertainment, geschiedenis, sport, geografie en wetenschap. In tien rondes, zoals de video- en muziekronde, strijden de teams om de eerste drie plaatsen. Die teams winnen mooie prijzen. En nog wat leuks: als je jouw team van tevoren aanmeldt, krijg je de eerste twee punten al cadeau!