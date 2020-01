Dagtip: Pubquiz over films en series in Camping Ganspoort

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Ganspoort Film & Tv Quiz

Waar Camping Ganspoort, Helling 87

Hoe laat 20:00 – 22:00 uur (inschrijving start om 19:30 uur)

Prijs €5,00 p.p. (team max. 6 personen)

Camping Ganspoort is vanavond de plek waar jij en je vrienden jullie kennis over populaire films en series kunnen testen. In verschillende de rondes moet je bijvoorbeeld vragen beantwoorden over filmfragmenten. Voor de drie beste teams liggen mooie prijzen klaar. Vanaf januari wordt deze quiz iedere eerste zondag van de oneven maanden gespeeld. Geef jouw team vast door via [email protected] om een tafeltje te reserveren. Zo hebben jullie de eerste twee punten al in the pocket!