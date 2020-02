Dagtip: Rondleiding door circulair restaurant The Green House

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat The Green House – Achter de Schermen

Waar The Green House, Croeselaan 16

Hoe laat 16:00 – 17:00 uur

Prijs €4,95 (incl. drankje), wel even aanmelden

Het is deze week De Week van de Circulaire Economie. Dat betekent dat je bij allerlei sociaal ondernemers een kijkje achter de schermen kan nemen. Ook bij The Green House: vanmiddag is er een rondleiding door dit circulaire restaurant. Hier worden gerechten bereid met ingrediënten uit een eigen urban farm en uit de regio. Tijdens de rondleiding kom je er onder meer achter hoe The Green House is ontstaan, de uitdagingen op het gebied van circulariteit en welke oplossingen ze hier al voor hebben gevonden.