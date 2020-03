Dagtip: Saxofoon en snert bij het Snertconcert van Slot Zuylen

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Snertconcert

Waar Slot Zuylen, Tournooiveld 1

Hoe laat 16:00 – 18:00 uur (kassa open 15:00 uur)

Prijs €24,50 (incl. drankje en de snert)

Het is een jaarlijkse traditie van Slot Zuylen: samen genieten van live muziek en daarna een kop snert volgens een geheim recept van het slot. Dit jaar verzorgt het Achterhoeks saxofoonkwartet Four Saxy Reeds de muziek. Vier verschillende types saxofoon, veel enthousiasme en een variatie aan muziek. Na afloop van het concert is er tijd om na te praten op de borrel. Als je zeker wil zijn van een plekje, is het aan te raden om van tevoren een kaartje te reserveren.