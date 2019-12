Dagtip: Schaatsen tussen de treinen in het Spoorwegmuseum Winter Station

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!



Wat Winter Station

Waar Het Spoorwegmuseum

Hoe laat 10:00 – 19:00 uur

Prijs €17,50 (na 15:00 uur €7,50) – kids t/m 3 jaar gratis

Het hele Spoorwegmuseum is tot en met 5 januari geheel in winterse sferen. Tijdens Winter Station kan je schaatsen tussen de treinen en is er elke dag een programma vol met live muziek en (kinder)activiteiten. Zo kan er worden geschminkt, geknutseld en marshmallows geroosterd boven een kampvuur. Ook kan er lekker worden geborreld en gegeten: de warme chocomel, oliebollen, Glühwein en borrelplanken mogen natuurlijk niet ontbreken. Schaatsen en oefenrekjes zijn gratis te leen.