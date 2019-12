Dagtip: Sneak preview documentaire The Neverending Quartet

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Filmuurtje – Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht

Waar TivoliVredenburg – K.F. Hein Foyer

Hoe laat 17:00 – 18:00 uur (zaal open 16:30 uur)

Prijs €5,00

Het is vandaag de laatste dag van het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. Er is nog van alles te doen, zoals een voorproefje van deze documentaire. The Neverending Quartet gaat officieel pas in première tijdens de Strijkkwartet Biënnale 2020. Het Berlijnse Artemis Quartet valt vlak voor het 30-jarig jubileum bijna uit elkaar. In 2018 wil de oprichter en cellist het kwartet verlaten, vervolgens ook de tweede violist. Uiteindelijk besluiten ze tot het einde van het seizoen bij elkaar te blijven. Zo krijgt de rest van het kwartet de kans om zich opnieuw op te bouwen. Filmmaker Hester Overmars portretteert het kwartet, de oude en nieuwe leden tijdens dit turbulente jaar, het leven achter de schermen en internationale optredens.