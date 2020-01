Dagtip: Speciale CineFest-film ‘Deerskin’ in Louis Hartlooper

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat CineFest: Deerskin (Le Daim)

Waar Louis Hartlooper Complex

Hoe laat 15:15 uur en 21:45 uur

Prijs €10,00

Louis Hartlooper vertoont films die net iets specialer en experimenteler zijn dan de rest. Daarom krijgen ze het label ‘CineFest’. De films hebben het vaak goed gedaan op internationale filmfestivals. Zo ook deze film: Deerskin. De Franse film gaat over Georges die volledig in de ban raakt van een jas van hertenleer. De originele zwarte komedie opende dit jaar het programma Quinzaine des Réalisateurs in Cannes en was een van de verrassingen op het festival. De Volkskrant geeft de film vier sterren: “Een film waarin je onophoudelijk van de ene in de andere verbazing tuimelt. En waarin alles, tot en met het perfecte slot, op de een of andere krankzinnige wijze klopt.”