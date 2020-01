Dagtip: Speciale editie van North African Djam in ZIMIHC theater Zuilen

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Cultuurcafé – North African Djam Special

Waar ZIMIHC theater Zuilen, Prinses Christinalaan 1

Hoe laat 19:30 – 23:00 uur

Prijs Gratis

Het Cultuurcafé nodigt bij deze North African Djam iedereen uit om muziek te komen maken. Alleen luisteren naar de optredens mag natuurlijk ook, of lekker dansen. De kans is groot dat je niet stil kan blijven staan bij het horen van alle muziek. Vanavond is het een speciale editie: violiste Btissame, beter bekend als Gharbaouia, treedt ook op. Marokkaanse volksmuziek is haar specialiteit en met de noten die ze op haar viool speelt wil ze graag haar emoties delen met het publiek.