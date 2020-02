Dagtip: Spellenwinkel Subcultures op bezoek bij Oproer

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Oproer x Subcultures

Waar Oproer, CAB-Rondom 90a

Hoe laat 15:00 – 19:00 uur

Prijs Gratis

De spellenwinkel Subcultures heeft een winkel aan de Oudegracht, maar gaat elke maand langs bij verschillende Utrechtse ondernemers voor een spellenmiddag. Vandaag is dat bij Oproer: brouwerij, biercafé en biologisch en plantaardig restaurant. Neem wat vrienden of familie mee en probeer onder het genot van een lekker biertje of wat anders allerlei spellen uit. Met of zonder hulp van de game-experts van Subcultures. Zij kunnen in ieder geval al jouw vragen over de spelletjes beantwoorden. Zij zorgen dat er toffe spellen zijn, maar je mag natuurlijk ook zelf een spel meenemen.