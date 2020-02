Dagtip: Stut Theater over seks, liefde en ongemakkelijkheid in ‘Ja ik wil’

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat ‘Ja ik wil’ – Live you story, door Stut Theater/Theater Dichtbij

Waar ZIMIHC theater Stefanus, Braziliëdreef 2

Hoe laat 13:00 – 15:00 uur

Prijs €10,00 (incl. lunch) – €7,50 (alleen de voorstelling)

Seks, liefde en grenzen zijn belangrijke onderwerpen en deze voorstelling laat dat zien aan jonge mensen. Ook is de boodschap dat er minder schaamte rondom deze onderwerpen mag zijn. Liefde is ingewikkeld, maar ook mooi en er moet ruimte zijn voor ongemakkelijkheid. Stut Theater organiseert elke laatste zondag van de maand Theater Dichtbij. Het programma bestaat uit een lunch door Resto VanHarte, een theatervoorstelling en een verdiepend programma daaromheen. Het is aan jou om te kiezen of je het hele middagprogramma bij wil wonen of alleen de voorstelling.