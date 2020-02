Dagtip: Taplokaal Gist viert tweejarig bestaan met Festival Vatgerijpt

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Festival Vatgerijpt

Waar Taplokaal Gist, Helling 9

Hoe laat Vanaf 14:00 uur

Prijs Gratis

Taplokaal Gist is fan van bieren die hebben gerijpt op houten vaten. Om die reden, en om hun verjaardag te vieren, introduceren ze Festival Vatgerijpt. Vandaag en morgen worden er dan ook zoveel mogelijk bieren getapt die gerijpt hebben op houten vaten, zoals stouts en barley wines. In totaal zijn er dit weekend om precies te zijn 23 soorten bier te proeven. Die worden geschonken in glaasjes van vijftien centiliter en de keuken serveert bijpassende gerechten.