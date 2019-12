Dagtip: Top 2000 Live Band in TivoliVredenburg

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Top 2000 Live

Waar TivoliVredenburg, Ronda

Hoe laat 19:30 – 23:00 uur

Prijs €27,50

De ‘Lijst der Lijsten’, ook wel bekend als de Top 2000 van NPO Radio 2, start weer over een paar dagen. Tijdens de laatste week van 2019 zijn alle nummers uit de lijst te horen op de zender. En vanavond zijn er een aantal van die klassiekers live te horen in TivoliVredenburg. De Top 2000 Live Band brengt verschillende hits ten gehore. Met William Kersten als leadzanger, samen met finaliste van The Voice of Holland Tjindjara. Smeer je stem en bereid je voor op een avond vol met meezingen en -dansen!