Dagtip: Try-out ‘Happy Together’ over de kunst van samenleven

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Happy Together

Waar Het Huis Utrecht, Boorstraat 107

Hoe laat 20:00 – 21:30 uur

Prijs €14,00

De familie Borgman staat vanavond samen op het toneel: vader, moeder, dochter en zoon. Een voorstelling met ontmoetingen, afscheid en humor over de ‘acrobatiek’ van het samenleven. Het is een productie van Espen Hjort en Mees Borgman (dochter) en een combinatie van toneel en mime. De voorstelling maakt deel uit van het Nieuwe Makerstraject van Hjort bij Het Huis Utrecht, in samenwerking met Theater Utrecht. Morgenavond gaat de voorstelling op dezelfde locatie in première.