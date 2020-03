Dagtip: Try-out Tegenlicht Meet Up ‘Alfamannen’ in Bibliotheek Neude

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Tegenlicht Meet Up

Waar Bibliotheek Neude

Hoe laat 19.00 uur: herhaling van de uitzending (optioneel), 20.00 – 21.30 uur: discussie met gasten en publiek, 21.30 – 22.00 uur: napraten met een drankje

Prijs Gratis, maar wel even aanmelden

Vanavond is het tijd voor de eerste Tegenlicht Meet Up in de nieuwe Bibliotheek Neude. Het is een try-out, omdat deze editie van Tegenlicht voor de officiële opening van de nieuwe bibliotheek is. Het onderwerp dat deze aflevering centraal staat, zijn de zogenaamde ‘alfamannen’. De afgelopen jaren heeft deze ‘mannenbeweging’, vooral online, een grote groei doorgemaakt. Veel mannen in deze online manosphere vinden dat de vrouwenemancipatie te ver is doorgeslagen. Wie zijn deze mannen precies, waar worstelen ze mee?