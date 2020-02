Dagtip: Twaalfde editie Stukafest Utrecht in twintig studentenkamers

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Stukafest Utrecht

Waar Twintig Utrechtse studentenkamers

Hoe laat 20:30 – 23:00 uur, Stukanacht in EKKO 22:30 – 04:00 uur

Prijs Drie rondes en Stukanacht €15,79 – Drie rondes €13,74 – Losse ronde(s)/Stukanacht €5,79

De twaalfde editie van Stukafest Utrecht is een feit. Voor het festival worden twintig Utrechtse studentenkamers in de (buurt van de) binnenstad omgebouwd tot mini-podium. Naast muziek is er ook theater, dans, spoken word, film en cabaret. Op de fiets of lopend ga je langs de verschillende rondes, daar heb je elke keer een half uur de tijd voor. Er zijn onder meer optredens van Theatergroep Alles, International Short Film Festival Nijmegen, Sekspraat, de winnaar van Utrecht Lacht: Marieke Peper en nog veel meer. Na alle optredens nog zin in een feestje? Dan kan je door naar de afterparty Stukanacht in EKKO.