Dagtip: Utrechtse College Tour met acteur en regisseur Shady El-Hamus

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Utrecht College Tour: Shady El-Hamus

Waar De Kargadoor, Oudegracht 36

Hoe laat 20:00 – 21:30 uur

Prijs Gratis, wel aanmelden

Shady El-Hamus (32) studeerde af aan de Nederlandse Filmacademie als scenarist en regisseur met maar liefst twee afstudeerfilms. Hij wordt gezien als één van de meest belovende regisseurs van ons land. Hij maakte de korte film Nachtschade (2017) en die werd bekroond met verschillende prijzen. Ook was het de Nederlandse inzending voor de Oscars in 2018. Vorig jaar kwam De Libi uit: zijn eerste lange speelfilm. Ben jij geïnteresseerd in hoe films worden gemaakt of wat Shady’s inspiratie was voor zijn films? Of misschien heb je wel een hele andere vraag voor hem. Kom langs en stel al jouw vragen.