Dagtip: Verrassende en inspirerende Utrechtse sprekers in Het Huis Utrecht

Wat PechaKucha #38 – International PechaKucha Day

Waar Het Huis Utrecht, Boorstraat 107

Hoe laat 20:20 – 23:00 uur

Prijs €7,50

Twaalf Utrechtse sprekers staan vanavond om de beurt op het podium. Ze nemen je mee in hun verrassende en inspirerende ideeën. PechaKucha Night komt oorspronkelijk uit Japan. Het is een concept waarbij sprekers iets vertellen aan de hand van twintig afbeeldingen die elk twintig seconde te zien zijn. Zo krijg je korte presentatie die elkaar mooi afwisselen.

De onderwerpen kunnen het werk van de spreker zijn, maar ook een idee of heel ander thema. Vanavond spreken onder meer Anne Hogewind over haar radiostation in het asielzoekerscentrum in Oog in Al en geeft presentatiespecialiste Machteld Kooij tips.