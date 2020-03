Dagtip: Vier Internationale Vrouwendag in de schouwburg

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Me, myself(ie) and I – Macnack Verbindt Events i.s.m. Younity

Waar Stadsschouwburg Utrecht

Hoe laat 13.00 – 17.00 uur

Prijs €15,00 (t/m 18 jaar €10,00)

De middag begint met allerlei workshops, stands, optredens en andere activiteiten. In restaurant Zindering, maar ook in de Logia en de Hekmanfoyer. Om 15.00 uur start de talkshow. Verschillende gasten hebben het onder meer over kwetsbaarheid en zelfwaardering. Host Minchenu Maduro gaat in gesprek met Dainahara Polonia, oprichter van het online platform Explore Utrecht, influencer en model Lauren Lewis en feminine energy coach Gladys Daniel. Mindset coach Satcha Maduro verzorgt de keynote speech. De dag wordt afgesloten met een borrel en muziek van dj Ci Seryne.