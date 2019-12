Dagtip: Young Adult Leesclub met dit keer ‘Love, Simon’

Heb je vandaag nog geen plannen? LEVEN! geeft iedere dag een dagtip!

Wat Young Adult Leesclub – Love, Simon

Waar Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum

Hoe laat 16:30 – 18:30 uur

Prijs Gratis, wel aanmelden (14-18 jaar)

Ben je gek op lezen en wil je het graag met anderen hebben over een boek dat je hebt gelezen? Dat is precies wat je bij de Young Adult Leesclub kan doen. Iedere keer wordt er een boek besproken waar veel om te doen is (geweest). Dit keer is dat Love, Simon – geschreven door Becky Albertalli. De 16-jarige Simon durft niet uit de kast te komen. Via de mail praat hij erover met een schoolgenoot, maar hij weet niet wie dat is. En dan valt een van die mails in verkeerde handen… Het boek is in 2018 ook verfilmd, met onder meer Nick Robinson (Simon) als een van de hoofdrolspelers. Voor de sneller aanmelders: de eerste twee aanmeldingen krijgen het boek cadeau!