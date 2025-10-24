22 beurzen van 850.000 euro toegekend aan Utrechtse onderzoekers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft tweeëntwintig Utrechtse wetenschappers een zogeheten Vidi-financiering van maximaal 850.000 euro toegewezen voor verder onderzoek. In totaal heeft de NWO 149 onderzoekers in de domeinen Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen een beurs toegekend.

De beurzen die zijn toegekend aan de Utrechtse onderzoekers hebben uiteenlopende thema’s. Een onderzoeker van de UU gaat onderzoek doen naar hoe bepaalde bodembacteriën de wortels van gewassen beïnvloeden, terwijl een andere wetenschapper zich gaat verdiepen in hoe de (de-)regulering van de media in Europa onze democratieën beïnvloedt. Bij het UMC gaat een onderzoeker proberen nieuwe MRI-technieken te ontwikkelen om de verbindingen tussen de hersengebieden beter in kaart te brengen.

Dit jaar zijn er van de 778 vooraanmeldingen uiteindelijk 287 aanvragen ingediend door verschillende onderzoekers in Nederland. 149 aanvragen zijn dus gehonoreerd door de NWO, waarvan er 22 beurzen terechtkomen bij onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU), het Universitair Medisch Centrum (UMC) en het Prinses Maxima Centrum.