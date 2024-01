140 tot 170 nieuwe appartementen op Briljantlaan in Tolsteeg, tankstation Esso gesloopt

Er zijn nieuwbouwplannen voor een gebouw op de Briljantlaan 11-15. Het nieuwe gebouw met 140 tot 170 appartementen en bedrijfsruimte komt te staan op de plek van het Esso tankstation. Ook moeten de wasstraat, de garageboxen en drie appartementen wijken op het terrein in Tolsteeg en Rotsoord.

Het plan voor het nieuwe gebouw op de hoek van de straten Briljantlaan en Rotsoord komt van twee ontwikkelaars: DVP Planontwikkeling en VORM. Zij willen “een duurzaam pand bouwen met ruimte voor wonen en werken”, zo is te lezen in een wijkbericht van de gemeente.

“Op de begane grond is ruimte voor werken en creatieve bedrijvigheid”, meldt de gemeente verder. “De woningen passen bij huishoudens die het fijn vinden om in een levendige en creatieve buurt te wonen. Het gebouw krijgt een parkeergarage met daarboven een groene binnentuin.”

‘Betaalbare koop’

Het worden zoveel mogelijk woningen met twee kamers of meer. Qua prijs zouden die “in de categorie betaalbare koop” moeten komen. In het intentiedocument van het project is te lezen dat er “enkel koopwoningen met een verkoopprijs onder de NHG-grens, waarvan minimaal 80 procent betaalbaar” worden gerealiseerd.

Dit jaar is die NHG-grens 435.000 euro. Dat betekent dat kopers voor huizen tot 435.000 euro een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen. Vorig jaar was de NHG-grens nog 405.000 euro.

Bedrijfsgebouwen vervangen

De gemeente is “positief” over de plannen voor de nieuwbouw op de Briljantlaan. Dat komt onder meer doordat er in de buurt ook al andere projecten zijn “waarbij (oude) bedrijfsgebouwen worden vervangen door ruimtes voor wonen, werken, creativiteit en cultuur.”

“Daarnaast werkt de gemeente aan verbetering en vergroening van de openbare ruimte in Rotsoord. Het nieuwe gebouw biedt ook een kans om een openbare route tussen de straten Rotsoord en Ravenoord te maken, waardoor we de verschillende gebieden binnen Rotsoord beter verbinden.”

De bouwenvelop moet nu worden opgesteld. Daarin komen de wensen, eisen en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het nieuwe gebouw te staan. De verwachting is dat dit nog maximaal een half jaar duurt. Daarna volgt het voorlopige ontwerp.