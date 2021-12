200 nieuwe appartementen aan de Utrechtse Beneluxlaan komen in zicht

De bouw van 200 nieuwbouwappartementen aan de Beneluxlaan 901 in Transwijk-Noord is een stap dichterbij. Het nieuwe bestemmingsplan voor de omgeving is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het bedrijf Huys te Voorn Vastgoed wil graag een nieuwe woontoren bouwen in Transwijk. Het nieuwe gebouw moet zo’n 200 appartementen in de middenhuur aan de wijk toevoegen. Daarbij is de uitstraling van de nieuwbouw een belangrijk onderdeel.

De twee- en driekamerappartementen moeten ruim (50 tot 80 vierkante meter) en toegankelijk voor rolstoelgebruikers worden. Bij de woningen is het plan om er 35 stuks speciaal geschikt te maken voor senioren.

Op de begane grond is er ruimte gepland voor verschillende voorzieningen. Onderin het gebouw moet een parkeergarage voor bewoners komen. Het dak wordt gevuld met zonnepanelen of een groene inrichting.

Doorstroming

“Ik ben heel blij dat er woningen bij komen in Transwijk, want daar is grote behoefte aan”, zegt Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling). “Door woningen voor senioren toe te voegen, stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt. De senioren laten namelijk vaak een ruimere woning achter waar bijvoorbeeld weer een jong gezin in kan komen te wonen.”

Begin 2022 hakt de gemeenteraad de knoop door wat betreft het nieuwe bestemmingsplan. De bouw start pas als het bestemmingsplan definitief is en de ontwikkelaar ook een goedgekeurde omgevingsvergunning heeft. De start van de bouw is gepland in 2022.