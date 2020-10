222 sociale huurwoningen voor woonprojecten opgeleverd in Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn Centrum en Terwijde zijn twee gebouwen opgeleverd met in totaal 222 sociale huurwoningen. In beide nieuwbouwcomplexen komt een gemengd woonproject, MIXIT en LIVIN genaamd.

De twee gebouwen bestaan uit respectievelijk 101 en 121 twee- en driekamerappartementen. Beide complexen zijn gasloos, goed geïsoleerd en hebben zonnepanelen op het dak. De opbrengst van de zonnepanelen komt bij de huurders terecht.

Het woonconcept houdt in dat huurders van Mitros samen een woongemeenschap vormen. Een deel van de huurders zijn ex-daklozen uit de maatschappelijke opvang. Zij krijgen begeleiding van De Tussenvoorziening.

“Gemengd wonen is bijzonder omdat huurders heel bewust kiezen voor het wonen met ex-daklozen en gezamenlijk een woongemeenschap willen vormen. Onderzoek wijst uit dat de kans op terugval in dakloosheid sterk verminderd wanneer mensen gaan wonen in een gemengd woonproject, waar iedereen een goede buur is”, vertelt Anemoon van Dijk van Mitros.