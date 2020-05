38 nieuwe woningen rond voormalige tegelfabriek aan Jutfaseweg

Rond de voormalige tegelfabriek aan de Jutfaseweg in Utrecht worden 38 woningen gebouwd. Het college is akkoord gegaan met het plan van de ontwikkelaar.

Minimaal 55 procent van de 38 nieuwe woningen, valt in de midden-koopcategorie. De nieuwe eigenaren van deze woningen mogen ze niet gebruiken voor speculatie en moeten er zelf gaan wonen. De overige woningen van het project vallen in de vrije koopsector. Er komen elf woningen met een tuin groter dan 150 m2.

De eigenaar van de voormalige tegelfabriek wil het monumentale deel van het pand renoveren en er acht appartementen maken op de begane grond. Een deel van het huidige pand moet worden gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. Op de daken van de nieuwbouwwoningen komen zonnepanelen te liggen. Het binnenterrein is nu nog bestraat, maar wordt groen. Het moet een aantrekkelijk gebied worden waar kinderen kunnen spelen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Toevoeging

“We zijn blij dat we in dit deel van Rivierenwijk woningen kunnen toevoegen”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “De grotere woningen zijn een toevoeging voor de wijk. Verder is het mooi dat het gebied hiermee een stuk groener wordt.”

Bij de bouw worden zo veel mogelijk ‘biobased’ materialen gebruikt. Dat zijn natuurlijke materialen, met een zo laag mogelijke milieubelasting, zoals kalkzandsteen, hout en metselwerk (klei).

De ontwikkelaar gaat het plan de komende tijd verder uitwerken. Daarbij worden ook de omwonenden en belanghebbenden betrokken.