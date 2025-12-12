538 nieuwe woningen opgeleverd in Utrechtse stadswijk Wisselspoor

Deze week leverde wethouder Eelco Eerenberg 538 woningen op in de nieuwe stadswijk Wisselspoor. De oplevering is onderdeel van Bouwfase 1 van Wisselspoor en volgt op de eerder opgeleverde woningen in het eerste deelgebied van de stadswijk.

Wisselspoor is gebouwd op het oude bedrijventerrein van de NS en ligt tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam. Van de 538 opgeleverde woningen zijn 141 koopappartementen en 397 huurappartementen. De huurwoningen bestaan deels uit sociale huur en studentenhuisvesting en zijn verkocht aan woonbedrijven Woonin en SSH. Zij gaan deze woningen verhuren.

Biologische diversiteit

Bij het ontwerp van Wisselspoor is ook extra rekening gehouden met ecologie en klimaatadaptatie. Zo zijn er nestkasten in de gevels verwerkt voor verschillende soorten vogels. Daarnaast moet er een wadi, een groene greppel die regenwater opvangt, komen om wateroverlast en droogte tegen te gaan.