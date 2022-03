‘Alleenstaande starter heeft in Utrecht 145.000 euro eigen geld nodig om huis van 60 m2 te kunnen kopen’

Een alleenstaande starter met een modaal inkomen moet in Utrecht ruim 145.000 euro eigen geld inleggen om een woning van 60 vierkante meter te kunnen kopen. Voor mensen ouder dan 35 jaar ligt dit bedrag zelfs op ruim 152.000 euro. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer op basis van Jumba-data.

Een modaal inkomen is een bruto jaarsalaris van 38.000 euro. Kopers die ouder zijn dan 35 jaar moeten meer eigen geld inleggen, omdat zij geen vrijstelling hebben van de overdrachtsbelasting.

Provincie

Uit het onderzoek van Independer blijkt dat alleenstaande starters die 35 jaar of jonger zijn, een huis van 60 vierkante meter in de provincie Utrecht willen kopen en een modaal inkomen hebben, gemiddeld 86.942 euro eigen geld moeten inleggen. In vergelijking met de andere Nederlandse provincies is dat het meest.

In de stad Utrecht moeten kopers weer het meest van de hele provincie aan eigen geld inleggen. Dit betekent overigens niet dat Utrecht daarmee het duurst is. In de gemeente Amsterdam moeten mensen met een modaal inkomen, die een huis van 60 vierkante meter willen kopen en 35 jaar of jonger zijn, net geen 254.000 euro eigen geld inleggen.

Tienerjaren

Alle bovenstaande bedragen komen bovenop de maximale hypotheek die starters kunnen krijgen. “Het gaat dan bijvoorbeeld om spaargeld of een schenking”, zegt Marga Lankreijer, hypotheekexpert van Independer. Ook het overbieden op een woning kan vaak niet in het hypotheekbedrag worden opgenomen. Lankreijer: “Dat moet dus met jouw eigen centen gebeuren. Vreemd genoeg moet je nu in je tienerjaren al gaan sparen voor je eigen huis later.”

De hoogte van het eigen geld dat kopers moeten inleggen is afhankelijk van leeftijd, salaris en de prijs van het huis. Bekijk de verschillen in het overzicht hieronder.

Bron: Independer

