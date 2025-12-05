Belangrijke stap voor bouw 640 nieuwe studentenwoningen in Utrecht

De komst van meer dan zeshonderd nieuwe studentenwoningen aan de Livingstonelaan 609 is opnieuw dichterbij. Projectontwikkelaars Slokker Vastgoed en Synchroon, verenigd onder de naam VOF Livingstonelaan, hebben samen met studentenhuisvester SSH een overeenkomst op hoofdlijnen ondertekend. Ook met de gemeente Utrecht is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Het bouwplan omvat zo’n 640 woningen voor studenten – zowel kamers als zelfstandige studio’s – en twintig zorgeenheden. Ook komt er ruimte voor onderwijsfuncties.
In het complex worden gedeelde voorzieningen opgenomen, zoals studieruimtes, ontmoetingsplekken en wasfaciliteiten. Op de begane grond komt plek voor zorgwoningen en voor onderwijs of aan onderwijs verbonden activiteiten. De gemeente, SSH en de ontwikkelaars werken samen aan de precieze invulling.
Vervolgstappen
De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Daarbij wordt de buurt opnieuw betrokken, voortbouwend op eerdere inspraakrondes.
Om de bouw mogelijk te maken, moet ook het omgevingsplan worden aangepast, omdat het nieuwbouwplan op dit moment nog niet past binnen de regels die de gemeente op dit moment stelt voor het gebied. Het ontwerp voor de aanpassing van dit plan ligt momenteel ter inzage.
Start bouw 2027
Het huidige gebouw wordt gesloopt voordat de nieuwbouw van start gaat. De bouw van de studentenwoning start naar verwachting medio 2027.
5 ReactiesReageren
Daarbij wordt de buurt opnieuw betrokken, voortbouwend op eerdere inspraakrondes, ik kan je vertellen dat inspraak wel heel vaak verloop zodat zij de uitspraak hebben en dat dit er komt en dan mag je als wijk bewoner vertellen wordt de deur van glas of plastic en de kozijn wit of gebroken wit, ha,ha,ha. Zou het misschien eens een goed idee zijn om ook te bouwen voor de huidige bewoners van de stad Utrecht, of denk dit college de studenten zijn mij stem volk!!!!!
Goed nieuws natuurlijk, maar zie liever dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Studenten moeten door de campus clausule bij SSH na hun studie – dus gemiddeld 5 jaar – verplicht hun kamer uit. De praktijk leert dat men daarna koste wat kost in Utrecht wil blijven wonen dus de vraag is wat daarna? Koopwoning is onbereikbaar en aan sociale huurwoningen is een nog veel groter tekort dan aan studentenkamers met ook grote groepen die voorrang hebben.
En nu die leuke seniorenwoningen, knarrenhofjes in eigen buurt, nog!!
Bestuurders Utrecht, nog steeds werk aan de winkel! Duurt veel te lang voor deze groep
Wat een prima idee! Meer studenten op Kanaleneiland, meer spreiding over de stad en een meer diverse wijk. En de kamernood met idioot hoge huren een klein stapje aangepakt.
Prima plan, locatie voor in theorie theoretisch opgeleiden direct naast MBO instellingen op bedrijventerrein Kanaleneiland.
Wie weet bloeit er nog iets moois op, zoals MBOers respekteren ipv denigreren.