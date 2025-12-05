Belangrijke stap voor bouw 640 nieuwe studentenwoningen in Utrecht

De komst van meer dan zeshonderd nieuwe studentenwoningen aan de Livingstonelaan 609 is opnieuw dichterbij. Projectontwikkelaars Slokker Vastgoed en Synchroon, verenigd onder de naam VOF Livingstonelaan, hebben samen met studentenhuisvester SSH een overeenkomst op hoofdlijnen ondertekend. Ook met de gemeente Utrecht is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Het bouwplan omvat zo’n 640 woningen voor studenten – zowel kamers als zelfstandige studio’s – en twintig zorgeenheden. Ook komt er ruimte voor onderwijsfuncties.

In het complex worden gedeelde voorzieningen opgenomen, zoals studieruimtes, ontmoetingsplekken en wasfaciliteiten. Op de begane grond komt plek voor zorgwoningen en voor onderwijs of aan onderwijs verbonden activiteiten. De gemeente, SSH en de ontwikkelaars werken samen aan de precieze invulling.

Vervolgstappen

De komende periode wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Daarbij wordt de buurt opnieuw betrokken, voortbouwend op eerdere inspraakrondes.

Om de bouw mogelijk te maken, moet ook het omgevingsplan worden aangepast, omdat het nieuwbouwplan op dit moment nog niet past binnen de regels die de gemeente op dit moment stelt voor het gebied. Het ontwerp voor de aanpassing van dit plan ligt momenteel ter inzage.

Start bouw 2027

Het huidige gebouw wordt gesloopt voordat de nieuwbouw van start gaat. De bouw van de studentenwoning start naar verwachting medio 2027.