Bewoners stemmen tegen sloop van flats Rooseveltlaan en Trumanlaan in Utrecht; nu groot onderhoud of renovatie

Woningcorporatie Woonin heeft besloten de flats aan de Rooseveltlaan en de Trumanlaan niet te slopen, zo laat de gemeente weten in reactie op vragen van PvdA, Groenlinks en DENK. Er waren al enkele jaren plannen om de flats te slopen en nieuwbouw te realiseren. De bewoners kwamen echter in verzet. Naar aanleiding van een draagvlakmeting met een hoge opkomst heeft Woonin nu besloten niet langer in te zetten op sloop, maar te kiezen voor renovatie of groot onderhoud.

De discussie over de flats loopt al jaren. Zo schreef DUIC al in 2019 over plannen. Het was eigenlijk de bedoeling om het aantal woningen te vergroten en ook middenhuur-woningen te bouwen, zodat de samenstelling van de wijk gemengder zou worden. De bewoners van de Rooseveltlaan en Trumanlaan hebben echter tegen sloop van hun woningen gestemd.

Woningbouwvereniging Woonin heeft nu toegezegd dat er een (groot) onderhouds- of renovatieplan gemaakt worden. Gemiddeld duurt het anderhalf jaar om zo’n plan te maken, laat de wethouder weten.



Vocht en tocht

Op dit moment kampen veel bewoners met slecht onderhoud, vocht en tocht. Het college van burgemeester en wethouders wil dat de bewoners die in een woning wonen die in slechte staat is, zo snel mogelijk worden geholpen. Woonin gaat dit jaar een inspectie uitvoeren en onveilige situaties en ernstige gebreken verhelpen. Dit moet nog voor de komende winter gebeuren.

De keuze voor behoud van de flats past in het beleid dat het huidige college nastreeft. “We zijn zeer terughoudend met sloop/nieuwbouw van sociale huurwoningen”, is te lezen in het coalitieakkoord.